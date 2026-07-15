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Дрэймонд Грин отреагировал на сравнение с Бобби Портисом и слова о роли Дюрэнта в его карьере

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на критику одного из пользователей в социальных сетях. Комментарий: Дрэймонд – всего лишь пассажир.

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