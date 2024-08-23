Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в пользу Трампа

Обещание Дональда Трампа вступить в переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оправдывает поддержку кампании Дональда Трампа, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, 23 августа в распространенном обращении.
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