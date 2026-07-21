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Вятка Областная

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В Кировской области члены организованной преступной группы осуждены за хищение при получении социальных выплат

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства явились достаточными для вынесения приговора в отношении четырех жителей региона.

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