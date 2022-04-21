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Народный календарь. Дневник погоды 21 апреля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 21 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!! СЕГОДНЯ 21 АПРЕЛЯРОДИОН ЛЕДОЛОМЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58232/ ПРИМЕТЫ НА 21 АПРЕЛЯ:- Туманное утро обещаетлетомчастые дожди- Ясный светлый день – скоро наступит жара, алето будет хорошим- Ненастный день – к неурожайному году- Вечерние сумерки ранние и луна отливает красным – на следующий день будет тепло, но возможна и гроза- На реке лед грудой стал, значит и хлеба будут груды- Земля во время пахоты мхом обросла, значит урожай льна будет волокнистым- Если земляной ком легко рассыпается – время начинать пахотные работы- Если лягушка кричит, либо кроты и хомяки выбрасывают землю из норок, либо на березе и дубе появилась листва – настал срок сеять овес.

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