Экс-теннисист Ольховский заявил, что Медведев проиграл из-за неострой подачи

Победитель двух турниров серии "Большого шлема" Андрей Ольховский заявил, что российский теннисист Даниил Медведев должен был подавать острее, чтобы победить испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.