Экс-теннисист Ольховский заявил, что Медведев проиграл из-за неострой подачи

Победитель двух турниров серии "Большого шлема" Андрей Ольховский заявил, что российский теннисист Даниил Медведев должен был подавать острее, чтобы победить испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии