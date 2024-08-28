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Украину «уличили» в разрушении своего сельского хозяйства в угоду польским крестьянам

Украину «уличили» в разрушении своего сельского хозяйства в угоду польским крестьянам

Украину «уличили» в разрушении своего сельского хозяйства в угоду польским крестьянам Евгения КомароваНа фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, Европейский Союз не намерен отказываться от дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, несмотря на растущие проблемы и протесты.

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