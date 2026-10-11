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Morgan Fairchild Appeared On 4 Different '80s Primetime Soap Operas

Morgan Fairchild Appeared On 4 Different '80s Primetime Soap Operas

Even if you don't know her name, you know her face. Morgan Fairchild has been acting non-stop since the '70s, but the '80s may have been her busiest decade.

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