Трамп повторил свои слова о встрече с Путиным

Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает скоро поговорить с Путиным Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает в скором времени провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-пул Белого дома.
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