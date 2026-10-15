Самозанятые не хотят платить взносы в Соцфонд. За неполный год к программе присоединились всего 12 тысяч человек — пишут «Известия».
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