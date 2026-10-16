Geely выложила официальные снимки седана Emgrand четвертого поколения – речь о рестайлинговой версии, которую в Китае назвали Upward (Shangxiang).
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