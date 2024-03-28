ОСН: киви улучшает работу кишечника и способствует сбросу лишнего веса

Киви - это экзотическая тропическая ягода, которая обладает массой полезных свойств. В том числе помогает ускорить метаболизм, хорошо воздействует на работу кишечника и способствует сбросу лишнего веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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