ОСН: киви улучшает работу кишечника и способствует сбросу лишнего веса

Киви - это экзотическая тропическая ягода, которая обладает массой полезных свойств. В том числе помогает ускорить метаболизм, хорошо воздействует на работу кишечника и способствует сбросу лишнего веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.