Львова-Белова: 5 детей находятся в тяжелом состоянии после атаки на Севастополь

Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
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