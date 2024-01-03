Дюжев — осёл, а Том Круз — пенсионер: самые ожидаемые кинопремьеры 2024 года

2023 год оказался неожиданно богатым на кинопремьеры — чего стоят только «Барби» с «Оппенгеймером»! Но кажется, в новом году киношники поставили себе цель переплюнуть самих себя: нас ждут продолжения «Дюны», «Гладиатора» и «Дэдпула», а отечественный кинорынок представит новых «Бременских музыкантов» и очередную экранизацию «Мастера и Маргариты».