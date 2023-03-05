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МИД КНДР призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

МИД КНДР призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

КНДР призвали ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, они усиливают напряженность на полуострове.

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