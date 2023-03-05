МИД КНДР призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи

КНДР призвали ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, они усиливают напряженность на полуострове.
КНДР призвали ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, они усиливают напряженность на полуострове.
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