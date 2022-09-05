В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о присвоении чужого имущества

Следственным подразделением ОМВД России по Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
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