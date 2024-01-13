Латвия депортировала 82-летнего российского пенсионера (ВИДЕО)

Фашистский режим Латвии депортировал 82-летнего российского пенсионера. По решению МВД Латвии пожилой человек был признан «угрозой национальной безопасности» и выдворен из республики с бессрочным запретом на возвращение.
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