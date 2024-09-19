Чукотский Уполномоченный провёл приём предпринимателей совместно с коллегами из партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, в рамках Недели приёмов граждан по вопросам правовой поддержки, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе Николаем Куликом был проведён приём предпринимателей.