Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

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Леонид Ла Рошель

Может хохлам да и не только и правда в качестве "наглядного материала" отправить пару "Гераней" с отработанным ядерным топливом и рвануть на небольшой высоте, чтобы очаг поражения был не сильно большим, но доступным для тупоголовых, которые плохо помнят последствия Чернобыля? Чтобы у каждого был свой "антиэкопарк", как живое напоминание что и почему не надо делать.