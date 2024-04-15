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Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Российская Федерация потребовала у экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указать источник атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), поскольку этот вопросы в первую очередь касается ядерной безопасности Европы.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Может хохлам да и не только и правда в качестве &quot;наглядного материала&quot; отправить пару &quot;Гераней&quot; с отработанным ядерным топливом и рвануть на небольшой высоте, чтобы очаг поражения был не сильно большим, но доступным для тупоголовых, которые плохо помнят последствия Чернобыля? Чтобы у каждого был свой &quot;антиэкопарк&quot;, как живое напоминание что и почему не надо делать.
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