РИА: автоколонна с Уиткоффом проследовала из Внуково в направлении Москвы

Колонна автомобилей в сопровождении полицейских машин проследовала от аэропорта Внуково в направлении Москвы после информации о прибытии спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию.
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