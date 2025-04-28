Лайнеры, направлявшие в Петербург утром 28 апреля, не могли сесть в Пулково. Сервис FlightRadar24 показывал, что как минимум девять самолетов наворачивали круги в воздушном пространстве.
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Лайнеры, направлявшие в Петербург утром 28 апреля, не могли сесть в Пулково. Сервис FlightRadar24 показывал, что как минимум девять самолетов наворачивали круги в воздушном пространстве.