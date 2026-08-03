Лето не уходит: синоптик Позднякова спрогнозировала аномально теплый август в Москве

Метеоролог дала неожиданный прогноз на текущий месяц. Москва 123RF/legion-media.ruВстречать последний месяц лета жители и гости столицы будут в идеальных погодных условиях, а в целом август в Москве обещает быть теплее привычных показателей.
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