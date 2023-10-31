Политолог Бовдунов: Молдавия отказывается от своего нейтралитета

Политолог и публицист Александр Бовдунов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление премьера Молдавии Дорина Речана на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Кишинев, стремящийся повысить свою обороноспособность, ценит поддержку НАТО.
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