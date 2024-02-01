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«Манчестер Юнайтед» чуть не потерял победу над «Вулверхэмптоном», пропустив на 95-й минуте, но забил на 97-й

«Манчестер Юнайтед» чуть не потерял победу над «Вулверхэмптоном», пропустив на 95-й минуте, но забил на 97-й

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмтон» выдали невероятный матч с семью голами – 4:3 в пользу «МЮ»! В середине второго тайма «МЮ» спокойно вел — 2:0, причем два его гола отменили из-за офсайдов.

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