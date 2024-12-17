Филиппу Киркорову, родители готовы платить баснословные деньги за своих детей

Певец Филипп Киркоров готов рассмотреть возможность рекламы талантливых детей. Продюсер Сергей Лавров сообщил, что участие в музыкальном видео с Киркоровым и выход на красную дорожку с артистом оценивается в 168 миллионов рублей.