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Новости Ростова-на-Дону 1 июня 2022: власти рассказали, когда в дома ростовчан вернётся горячая вода

Новости Ростова-на-Дону 1 июня 2022: власти рассказали, когда в дома ростовчан вернётся горячая вода

Новости Ростова-на-Дону на 1 июня 2022 - подборка "Царьграда". Рассказываем, что случилось за сутки. С 1 июня в дома ростовчан начнёт возвращаться горячая вода Подача горячей воды в дома большинства потребителей в Ростове возобновится 1 июня.

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