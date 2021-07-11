Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти

Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество.
Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество.
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