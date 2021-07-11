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Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти

Роковая ошибка Саутгейта: как Англия упустила победу над Италией в финале Евро-2020 и проиграла в серии пенальти

Сборная Италии переиграла команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Подопечные Гарета Саутгейта на домашнем стадионе «Уэмбли» вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару Люка Шоу, но не смогли удержать преимущество.

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