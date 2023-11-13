Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России из Великого Устюга, сообщила пресс-служба РЖД. Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный.
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