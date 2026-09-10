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В Петербурге завершается 15-й юбилейный сезон ROOF FEST

В Петербурге завершается 15-й юбилейный сезон ROOF FEST

Юбилейный сезон ROOF FEST получился большим и разным. На крыше звучали поп-музыка, рок, инди, электроника, авторские песни и новые прочтения знакомого материала.

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