Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, но при этом он не нарушил присягу, а значит, его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам.
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