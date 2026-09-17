"Оренбургнефть" вновь стала победителем конкурса "Лидеры экономики Оренбуржья"

«Оренбургнефть» стала победителем ежегодного областного конкурса «Лидер экономики Оренбуржья» в номинации «Организация высокой социальной эффективности».
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