Китай установил новый рекорд по бурению сверхглубоких скважин на суше

Скважина «Ha 13-H9» на нефтяном месторождении Тарим в уезде Шая префектуры Аксу, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая / © CMG Объявление было сделано после завершения буровых работ на скважине «Ha 13-H9» на нефтяном месторождении Тарим, расположенном в уезде Шая префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигнув конечной глубины 7341 метр.