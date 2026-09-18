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Эксперт Изнова: при выборе украшений следует учитывать форму лица и весь образ

Эксперт Изнова: при выборе украшений следует учитывать форму лица и весь образ

Сами по себе украшения не имеют универсального омолаживащего эффекта. То, как именно они воспринимаются в образе, зависит от сочетания с чертами лица, прической, силуэтом и одеждой.

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