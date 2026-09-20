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В сети назвали 9 недооцененных бизнесов: кажется, что денег нет, но на деле золотая жила

В сети назвали 9 недооцененных бизнесов: кажется, что денег нет, но на деле золотая жила

Ассенизаторство, кремация животных, уход за пожилыми и еще 6 бизнесов, которые все недооценивают из-за стереотипов, а они приносят миллионы.

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