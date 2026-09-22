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ВЕСТИ КРЫМ

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Явка на допвыборах депутата Госсовета Крыма составила 46,66%: известны итоги

Явка на допвыборах депутата Госсовета Крыма составила 46,66%: известны итоги

Итоги: Каркач Анжелика Валерьевна (Партия «Единая Россия») — 15 246 (53,35%); Шпаковский Фёдор Михайлович (КПРФ) — 4 666 (16,33%); Соболев Алексей Анатольевич (Партия «Справедливая Россия») — 3 318 (11,61%); Подобашев Виталий Викторович (ЛДПР) — 2 275 (7,96%); Дуцелович Валерий Михайлович («Коммунисты России») — 1 958 (6,85%).

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