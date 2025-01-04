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Появились новые кадры смертельной схватки якута Григорьева с военным ВСУ, снятые с дрона

Появились новые кадры смертельной схватки якута Григорьева с военным ВСУ, снятые с дрона

— С такого ракурса всё смотрится ещё тяжелее, — пишет автор поста.Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал новое видео, на котором запечатлена схватка бойца СВО из Якутии Андрея Григорьева со штурмовиком ВСУ.

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