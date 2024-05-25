Гуцул опротестует решения Совета регионального развития Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале сообщила о намерении опротестовать решения Совета регионального развития Гагаузии, принятые на заседании в Кишиневе, куда ее не допустили.
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