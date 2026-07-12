Сердечный приступ привел к смерти сенатора-республиканца США — NBC

Известный «ястреб», автор законопроектов по санкциям, принятым против России, сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) умер от сердечного приступа, 12 июля сообщает американский телеканал NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии