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Сердечный приступ привел к смерти сенатора-республиканца США — NBC

Сердечный приступ привел к смерти сенатора-республиканца США — NBC

Известный «ястреб», автор законопроектов по санкциям, принятым против России, сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) умер от сердечного приступа, 12 июля сообщает американский телеканал NBC News.

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