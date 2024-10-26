Путин подписал закон о передаче ФНС контроля над майнингом цифровой валюты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, передающий полномочия по ведению реестра майнеров цифровой валюты от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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