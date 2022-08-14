Мирный житель погиб при обстреле Макеевки украинскими военными

Украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. В результате атаки на населенный пункт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. В результате атаки на населенный пункт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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