Динар Гильмутдинов В последнее время появилось много фейковых сообщений, которые касаются проведения специальной военной операции на Украине и режима КТО на территории трех приграничных областей Российской Федерации.
Часть граждан могут расценить подобную инициативу как введение цензуры, что абсолютно правильно
Комментарии
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Eugene Velesik
Всех блогеров заблокировать и проверить на достоверность информации, а также на предмет провокации!
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8 час.
Nikolay Zakharov
Объясните мне:"Добрые русские люди понимают, что так называемые военкнуры, которые уже неделю распространяют панику, сеют слухи, нагнетают обстановку и т.д. льют воду на мельницу врага.“ а эти специалисты с аккредитацией работают, от российских СМИ, или монетизируются за счёт блогерства?
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4 час.
Семен Демин
Военная цензура должна быть. Информация (или дезинформация) это часть гибридной войны.
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3 час.
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