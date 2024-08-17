Как оформить в собственность землю возле МКД и какие могут возникнуть сложности

Как отстоять своё право на владение землёй возле МКД? КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, ТОГО И. Казалось бы, оформление права собственности на земельные участки под многоквартирными домами должно помочь в соседских конфликтах.
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