Юрий Ильинов

Котёл под Курском: эксперт спрогнозировал смену линии фронта Три украинские бригады попали в котел в Курском приграничье По данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, сейчас украинская армия несет неоправданно большие потери на курском направлении. Он отметил, что три бригады ВСУ попали на этом участке фронта в котел. «Конечно, это уже бригады не полностью. Порядка 2000 боевиков ВСУ сейчас находятся в котле, который мы стремительно расчленяем и уничтожаем», цитирует эксперта aif.ru. Матвийчук сообщил, что для деблокировки окружённого гарнизона командование ВСУ перебрасывает в российское приграничье новые силы. Однако у противника не получается достичь своих целей, в результате растут его безвозвратные потери. Эксперт пояснил, что после уничтожения вражеской группировки российские военные полностью выйдут к границе РФ и вероятно, боевые действия уже будут перенесены на территорию Украины.