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Славянская доктрина

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В Брянской области при попытке прорыва через границу уничтожены иностранные диверсанты - ФСБ

В Брянской области при попытке прорыва через границу уничтожены иностранные диверсанты - ФСБ

В Брянской области при попытке прорыва через границу уничтожены иностранные диверсанты - ФСБ Очередная попытка проникновения разведывательно-диверсионной группы с территории Украины пресечена в Брянской области.

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Юрий Ильинов
Котёл под Курском: эксперт спрогнозировал смену линии фронта Три украинские бригады попали в котел в Курском приграничье По данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, сейчас украинская армия несет неоправданно большие потери на курском направлении. Он отметил, что три бригады ВСУ попали на этом участке фронта в котел. «Конечно, это уже бригады не полностью. Порядка 2000 боевиков ВСУ сейчас находятся в котле, который мы стремительно расчленяем и уничтожаем», цитирует эксперта aif.ru. Матвийчук сообщил, что для деблокировки окружённого гарнизона командование ВСУ перебрасывает в российское приграничье новые силы. Однако у противника не получается достичь своих целей, в результате растут его безвозвратные потери. Эксперт пояснил, что после уничтожения вражеской группировки российские военные полностью выйдут к границе РФ и вероятно, боевые действия уже будут перенесены на территорию Украины.
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