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МОСИНФОРМ

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Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 22 августа

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 22 августа

22 августа в парке Победы на Поклонной горе при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей в 15-й раз пройдет Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».

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