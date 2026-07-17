Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 22 августа

22 августа в парке Победы на Поклонной горе при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей в 15-й раз пройдет Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».
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