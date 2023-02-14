В подмосковной Балашихе поезд остановился в сантиметре от ребенка

Каким-то чудом железнодорожнику удалось остановить состав перед упавшей с платформы коляской.В подмосковной Балашихе коляска с 4-месячным ребенком была оставлена без присмотра мамочкой на железнодорожной платформе, покатилась и упала на пути.
Каким-то чудом железнодорожнику удалось остановить состав перед упавшей с платформы коляской.В подмосковной Балашихе коляска с 4-месячным ребенком была оставлена без присмотра мамочкой на железнодорожной платформе, покатилась и упала на пути.
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