Больше зеленых зон: представлена обновленная концепция «СмартСити Новосибирск»

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что изменения в концепции предусматривают по-прежнему симбиоз научно-производственного, общественно-делового кластеров с жильем, а также масштабное благоустройство и озеленение.
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