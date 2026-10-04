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Шоу-бизнес: Как в 20 лет живет и выглядит внучка «отца» КВН Маслякова: Скандальные фотосессии, любовь к роскоши и стресс от смерти знаменитого деда

Шоу-бизнес: Как в 20 лет живет и выглядит внучка «отца» КВН Маслякова: Скандальные фотосессии, любовь к роскоши и стресс от смерти знаменитого деда

Имя Александра Маслякова долгие десятилетия ассоциировалось с юмором, праздником и магией телевизионных экранов.

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