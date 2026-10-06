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Царьград

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Мать убила новорожденную дочь, вынеся её на мороз: приговор суда

Мать убила новорожденную дочь, вынеся её на мороз: приговор суда

Жительницу Новосибирской области приговорили к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённой дочери, которую она в феврале 2026 года оставила в пакете на неотапливаемой веранде сразу после домашних родов.

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