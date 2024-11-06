Нетаньяху и Макрон провели переговоры с Дональдом Трампом после выборов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные разговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая важность дальнейшего сотрудничества на фоне глобальных вызовов.
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