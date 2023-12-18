В центре Челябинска дорогу очистили ото льда после коммунальной аварии

В воскресенье, 17 декабря, масштабное коммунальное ЧП случилось возле мединститута.Прошла неделя после коммунальной аварии на северо-западе Челябинска, и вновь ЧП: в воскресенье, 17 декабря, в шестом часу вечера, случился порыв на магистральном водоводе по ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии