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В центре Челябинска дорогу очистили ото льда после коммунальной аварии

В центре Челябинска дорогу очистили ото льда после коммунальной аварии

В воскресенье, 17 декабря, масштабное коммунальное ЧП случилось возле мединститута.Прошла неделя после коммунальной аварии на северо-западе Челябинска, и вновь ЧП: в воскресенье, 17 декабря, в шестом часу вечера, случился порыв на магистральном водоводе по ул.

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