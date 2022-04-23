Виралайф

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Жапаров призвал азербайджанский бизнес инвестировать в гидроэнергетику Кыргызстана

Жапаров призвал азербайджанский бизнес инвестировать в гидроэнергетику Кыргызстана

Официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан завершен. Итогом поездки стали декларация о стратегическом партнерстве, 10 документов о сотрудничестве разных ведомств и реализация проектов в сфере энергетики и агропрома, передает «МИР 24».

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